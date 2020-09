In einer Herner Kita gibt es einen Coronafall: Vier von sieben Gruppen wurden geschlossen (Themenbild).

Corona-Pandemie Corona in Herner Kita: Vier Gruppen wurden geschlossen

Herne. In einer Kita in Herne sind vier Gruppen geschlossen worden. Grund ist ein Coronafall. 63 Kinder und ihre Erzieherinnen müssen in Quarantäne.

Für vier von sieben Gruppen der Kita Altenhöfener Straße in Herne ist eine 14-tägige Quarantäne verhängt worden. Das teilt die Stadt am Montagvormittag mit. Grund sei ein positives Testergebnis eines Kindes, das die Tagesstätte besuche.

Die Gruppen, so heißt es weiter, mussten geschlossen werden, weil in der Kita gruppenübergreifend betreut werde. Betroffen seien insgesamt 63 Kinder, teilte ein Stadtsprecher mit. Ebenfalls in Quarantäne seien vier Erzieherinnen aus Herne sowie Erzieherinnen aus anderen Städten; wie viele Erzieherinnen das insgesamt sind, teilte die Stadt auf Nachfrage nicht mit.

Das Gesundheitsamt informiere die Erziehungsberechtigten. Betroffen seien auch vier Erzieherinnen aus Herne; sie hätten Kontakt zu dem Kind gehabt und seien ebenfalls in Quarantäne. Für diesen Dienstag, 22. September, sei ein freiwilliger Abstrichtermin für die Kinder organisiert worden.