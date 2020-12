Corona in Herne: Weitere Infizierte im Seniorenhaus Crange

Im Seniorenhaus Crange in Herne hat es eine weitere Reihen-Testung gegeben.

Herne Nach dem Corona-Ausbruch im Seniorenhaus in Herne hat es eine weitere Reihen-Testung gegeben. Dabei wurden neue Infizierte entdeckt.

Im Seniorenhaus im Herner Stadtteil Crange hat es nach dem Corona-Ausbruch eine weitere Reihen-Testung von Bewohnern und Mitarbeitern gegeben. Dabei seien zwei weitere Bewohner positiv getestet worden, sagte eine Sprecherin der Alloheim Senioren-Residenzen SE zur WAZ. Weitere Mitarbeiter hätten sich dagegen nicht angesteckt.

In dem Seniorenhaus im Herner Stadtteil Crange leben nach Angaben des Betreibers 56 Menschen, außerdem sind dort 45 Mitarbeiter beschäftigt. 28 Bewohner und sieben Mitarbeiter hatten sich im Dezember mit Covid-19 angesteckt, so das Unternehmen vor zehn Tagen zur WAZ. Drei Bewohner, so hieß es, seien mit einem positiven Corona-Testergebnis verstorben.

Laut Sprecherin hätten jetzt noch 18 Bewohner eine Corona-Erkrankung, Die Mitarbeiter seien inzwischen alle gesund. Das habe die Reihen-Testung kurz vor Weihnachten ergeben. Einen weiteren Todesfall habe es zwischenzeitlich nicht gegeben. Für die 18 Betroffenen gebe eine eine Zimmerquarantäne.

Negativ-getestete Bewohner konnten Haus Weihnachten verlassen

Negativ-getestete Bewohner hätten über Weihnachten von ihren Angehörigen abgeholt werden können. "Bewohner und Angehörige sind angehalten worden, die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln auch außerhalb der Einrichtung einzuhalten und verantwortungsvoll zu handeln", so die Sprecherin der Alloheim Senioren-Residenzen SE. Denn: "Unsere Bewohner gehören zur Hochrisikogruppe und müssen besonders geschützt werden." Die Bewohner würden nach ihrer Rückkehr zudem engmaschig beobachtet und getestet.

Das Besuchsverbot im Seniorenhaus sei nun gelockert worden. Es gelte nicht mehr für die gesamte Einrichtung, sondern lediglich für positiv-getestete Bewohner im Isolationsbereich: "Uns war es wichtig, dass unsere Bewohner auch an den Feiertagen ihre Lieben sehen und mit ihnen Zeit verbringen konnten." Für die Bewohner seien über die Feiertage Besuche aber nur im Rahmen eines Besuchskonzeptes möglich gewesen. So hätten zum Beispiel die Besucher während des gesamten Aufenthaltes eine FFP2-Maske tragen müssen, zudem hätten sie sich einem Schnelltest unterziehen müssen.

