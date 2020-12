Jahreswechsel Corona in Herne: Was zu Silvester erlaubt ist und was nicht

Herne Silvester steht vor der Tür. Partys, Feuerwerk und Anstoßen mit Sekt auf der Straße - was ist in Herne erlaubt? Hier ein Überblick.

Polizei und Ordnungsamt sind auf den bevorstehende Jahreswechsel vorbereitet, heißt es aus dem Herner Rathaus. Dazu dürfte auch manche Kontrolle gehören, denn: Wegen der Corona-Krise gibt es auch in Herne in diesem Jahr ein ganz anderes Silvester. Was erlaubt ist und was nicht.

Böllerverbotszonen gibt es in Herne nicht, bekräftigt Stadtsprecher Christoph Hüsken. Aber: Öffentliche Feuerwerke seien verboten. Erlaubt seien private Feuerwerke. Allein: Der Verkauf von Feuerwerk sei nicht gestattet. Die Stadt Herne appelliert dringend an die Herner, auf privates Feuerwerk zu verzichten. Wichtig: Vor Krankenhäusern, Kinderheimen und Senioreneinrichtungen sowie Tankstellen dürfe grundsätzlich kein Feuerwerk gezündet werden.

Eigener und ein weiterer Haushalt dürfen sich treffen

Nicht gestattet seien außerdem Partys und Feiern. Das gelte für öffentliche und private Partys. An Silvester und am Neujahrstag gelte: Private Treffen im öffentlichen Raum müssen auf den eigenen und einen weiteren Haushalt reduziert werden. Maximal dürften sich aber fünf Personen treffen, wobei Kinder bis einschließlich 14 Jahren bei der Berechnung der Personenzahl nicht mitzählen.



Bis zum 10. Januar ist laut Stadt zudem der Verzehr alkoholischer Getränke in der Öffentlichkeit untersagt. Heißt auch: Das Anstoßen zum Jahreswechsel auf der Straße ist nicht erlaubt.

