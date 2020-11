Corona in Herne: Viel los zum Start des „November-Lockdowns“

Herne. Der „November-Lockdown“ hat mit der Schließung unter anderem der Restaurants begonnen. In Herne-Mitte war es trotzdem voll. Das sagt die Stadt.

Am ersten Tag des „November-Lockdowns“ war die Innenstadt in Herne-Mitte am Montag gut gefüllt. Gastronomische Betriebe, aber auch Sportstätten wie Fitnesscenter müssen seit Montag geschlossen bleiben, sie dürfen nur noch einen Außer-Haus-Service anbieten. Fast alle anderen Geschäfte dürfen weiterhin öffnen.

Die Stadt meldete am Montagnachmittag „keine größeren Verstöße“. „Es war ein unauffälliger und unaufgeregter Start mit den neuen Corona-Regeln“, bilanzierte Stadtsprecher Christoph Hüsken gegenüber der WAZ. Bei Kontrollen durch die Stadt seien nur vereinzelt Bußgelder verteilt worden. Es gebe noch immer Menschen, „die die Maskenpflicht nicht verstanden haben“, sagte er.