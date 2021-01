Corona in Herne: Schornsteinfeger stützen Schwimmprojekt

Herne. Die Mondritter engagieren sich für Schwimmkurse in Herne. Wegen Corona drohte der Schiffbruch. Da sprangen die Schornsteinfeger ein.

Hernes Sänger und Sponsor Horst "Graf Hotte" Schröder hat durch Spendenausfälle wegen abgesagter Veranstaltungen in der Corona-Krise Schwierigkeiten, die sozialen Projekte der Wanne-Eickeler Mondritterschaft zu finanzieren. Zum Jahreswechsel gab es nun eine gute Nachricht: Herner Schornsteinfeger spendeten überraschend 1250 Euro.

„Besonders das Seepferdchen-Projekt liegt mir am Herzen“, sagt Horst Schröder. Die Mondritter hätten den Grundschulen und Kitas im gesamten Stadtgebiet das Angebot gemacht, der DLRG beizutreten, die Mondritter übernähmen die Mitgliedsbeiträge, erklärt er. „Jedes Kind kann dadurch zu 50 Prozent vergünstigt einen Schwimmkurs machen – mehr als 1000 Kids haben wir mit dieser Aktion schon ins Wasser gebracht“, so der Wanne-Eickeler.

Bereits 1000 Seepferdchen-Kids

Zugunsten der Seepferdchen-Aktion hat Schröder vor kurzem auch ein neues Musikalbum aufgenommen, dessen Erlös zu 100 Prozent an das Projekt geht. „40 CDs sind seit der Veröffentlichung verkauft worden, das spülte 600 Euro in die Kassen." Aber: „Leider ist das bei jährlichen Kosten von etwa 2000 Euro nicht genug.“ Kurz vor Weihnachten habe er dann eine E-Mail von Herner Schornsteinfegern bekommen, die ihm eine Spende von 1250 Euro übergeben wollten, erzählt er.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

„Wir spenden jedes Jahr für krebskranke Kinder, dieses Jahr haben wir zusätzlich Geld für die Projekte der Mondritter gesammelt“, sagt Spenden-Organisator Volker Hohneiker. Sechs der sieben Spender seien Herner, ihnen sei wichtig, etwas für die Kinder vor Ort zu machen, erklärt der Herner Schornsteinfeger weiter. „Und heutzutage können zu viele Kinder nicht schwimmen.“ Alle Spender hätten spontan mitgemacht, 1250 Euro seien nach eineinhalb Wochen zusammengekommen, berichtet er.

Eine Welle an Nichtschwimmern rollt auf Herne zu

„Zwei Jahre ist es her, dass wir auf einen Schlag so eine große Spende erhalten haben“, sagt Schröder begeistert, „das ist für uns ein großer Segen, denn unsere Kasse ist fast leer und es sieht nicht danach aus, dass ich bald wieder auftreten kann, um sie zu füllen.“ Dabei hätten die Mondritter und Schröder eine wichtige Mission: „Im aktuellen Jahr haben in Herne kaum bis gar keine Schwimmkurse stattgefunden, auf uns rollt daher eine Welle an Nichtschwimmern zu, und die wollen wir so gut es geht brechen.“

Mit der Schornsteinfeger-Spende und den CD-Verkäufen seien die Jahres-Kosten für das Projekt nahezu gesichert. „Zum Vergleich: Mit der Schornsteinfeger- Spende können wir die DLRG-Beiträge von etwa zehn Schulen übernehmen.“ Er freut sich: „Ich bin mehr als begeistert, die Spendenbereitschaft ist hier schon einmalig!“

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.