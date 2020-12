Corona in Herne: Laptops für Schüler sollen endlich kommen

Herne. Seit vielen Wochen wartet Herne auf Laptops. Schüler sollen sie in der Corona-Krise nutzen. Jetzt ist klar, wann sie ausgeliefert werden sollen.

Nun sollen sie kommen, die versprochenen Laptops für die Schulen: Nach Lieferverzögerungen eines Lieferanten und einem Produktwechsel sei der Stadt nun zugesichert worden, dass die digitalen Endgeräte ab Anfang 2021 in Herne ankommen, meldet die Stadt.

Die 868 Laptops wurden im Sommer 2020 aus städtischen Mitteln bestellt, damit Schulen sie in der Corona-Krise nutzen können. Ursprünglich sollten sie im September da sein, daraus wurde aber nichts. Dezernent Karlheinz Friedrichs sagte noch am Dienstag im Rat, dass noch kein Termin feststehe. Die Verwaltung habe „mit großem Nachdruck“ beim Lieferanten ihr Unverständnis dazu ausgedrückt. „Ein Zustand, der nicht länger für uns hinnehmbar war, um so mehr freuen wir uns, dass unsere Intervention gewirkt hat“, sagt OB Frank Dudda in einer Mitteilung.

Weitere Projekte: die Ausstattung mit WLAN und Anbindung ans Glasfasernetz

Die städtische Stabsstelle Digitalisierung im Fachbereich Schule und Weiterbildung arbeite mit Hochdruck seit März mit den Schulen gemeinsamen an der Verwirklichung des digitalen Lernens, heißt es weiter.„Unser Ziel ist es, die noch ausstehende Lieferung der Laptops aus städtischen Mitteln nun endlich schnellstmöglich an die Schulen zu liefern“, so Heike Wegner, Leiterin der Stabsstelle. Weitere Projekte seien die Ausstattung der Schulen mit WLAN sowie die laufende Anbindung ans Glasfasernetz.