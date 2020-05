In diesem Jahr wird die Cranger Kirmes nicht stattfinden.

Cranger Kirmes Corona in Herne: Cranger Kirmes nun endgültig abgesagt

Herne. Die Stadt Herne hat die Cranger Kirmes nun endgültig abgesagt. Auch die Pläne, das Volksfest in den Herbst zu verschieben, wurden nun gecancelt.

Das größtes NRW-Volksfest, die Cranger Kirmes, findet aufgrund der Corona-Pandemie 2020 nicht statt. Nach vielen Diskussionen mit Experten und intensiven Gesprächen mit den Schaustellern habe die Stadt Herne entschieden, in diesem Jahr keine Cranger Kirmes zu veranstalten.

Auch im Herbst des Corona-Jahres 2020 sei eine unbeschwerte Großveranstaltung mit über vier Millionen Gästen aus heutiger Sicht pandemiebedingt nicht durchzuführen, teilt die Stadt nun mit. Aus diesem Grund habe der Krisenstab der Stadt Herne am heutigen Montag, 4. Mai, die Cranger Kirmes 2020 abgesagt.

„Die Cranger Kirmes bedeutet uns in Herne sehr viel“

„Das ist wohl eine der schwersten Entscheidungen, die ich bisher in meiner Amtszeit treffen musste“, erklärt Oberbürgermeister Frank Dudda. „Die Cranger Kirmes bedeutet uns in Herne sehr viel. Sie spiegelt unsere Lebensfreude, ist Teil unserer Tradition und gehört zu unserem Selbstverständnis. Zu verkünden, dass die Wanne-Eickeler, die Hernerinnen und Herner sowie Millionen Gäste in diesem Jahr auf Crange verzichten müssen, ist traurig“, sagt der Oberbürgermeister.

Letztmals gab es 1945 kein Volksfest in Crange. Wegen des Verbots von Großveranstaltungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, das zunächst bis Ende August gilt, hat die Stadt Herne in den zurückliegenden Tagen eine Verschiebung vom traditionellen Termin im August in den Oktober geprüft.

Auch das Münchener Oktoberfest wurde abgesagt

Die nach wie vor unsichere Lage, ob im Herbst eine Veranstaltung mit rund vier Millionen Besuchern durchgeführt werden darf, sei letztlich entscheidend für die Absage gewesen, so die Stadt. Erst vor wenigen Tagen wurde das Münchner Oktoberfest für dieses Jahr abgesagt, zuletzt auch das große Volksfest Cannstatter Wasen, zu dem Ende September/Anfang Oktoberrund vier Millionen Besucher erwartet wurden.

Veranstalter, Schausteller und Ordnungsbehörden bräuchten für die Vorbereitungen der Kirmes lange Zeit im Voraus Planungssicherheit. Auch die Absagen von Oktoberfest und Cannstatter Wasen hätten noch einmal gezeigt, dass es Planungssicherheit für Volksfeste in diesem Jahr mit Covid-19 aber nicht geben werde.

„Auf der Cranger Kirmes sollen sich die Menschen unbeschwert und sicher vergnügen“, erklärt Dudda. Das Risiko, dass in Zeiten der Corona-Pandemie für Menschen Gesundheitsgefahren von der Kirmes ausgehen, könnten Schausteller, Ordnungsbehörden und Veranstalter nicht eingehen.

Brückenprojekte für Schaustellt geplant

„Ich bin vor allem den Schaustellern um ihren Präsidenten Albert Ritter sehr dankbar,dass sie diese Entscheidung mittragen“, sagt Dudda, und: „Wir lassen den Kopf jetzt nicht hängen. Wir feiern die fünfte Herner Jahreszeit im nächsten Jahr umso unbeschwerter.“

Mit den Schaustellern aus Herne werde nun über Brückenprojekte gesprochen, damit sie in diesem Jahr nicht völlig ohne Einnahmequelle dastehen. In diesen Prozess werde auch die Herner Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit einbezogen.

„Die Cranger Kirmes ist ein Aushängeschild unserer Stadt. Diese Absage schmerzt natürlich. Aber: Eine auf Biegen und Brechen durchgeführte Cranger Kirmes hätte den Menschen nur einen Bruchteil der Lebensfreude vermittelt und letztlich vielleicht sogar die starke Marke Cranger Kirmes beschädigen können“, erklärt Holger Wennrich, Geschäftsführer der Stadtmarketing Herne GmbH.

