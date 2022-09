Impfungen Corona-Impfbus ist wieder in Herne unterwegs: Neue Termine

Herne. Der Impfbus fährt wieder durch Herne. Sobald eine Stiko-Empfehlung vorliegt, wird auch der neue Omikron-Impfstoff verimpft. Wann der Bus wo hält.

Die Stadt Herne wird im September in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine Impfaktion durchführen. Geimpft werde im DRK-Impfbus, teilt die Stadt mit. Es müsse vorab kein Termin gebucht werden.

Die Aktion beginnt am Montag, 19. September, und endet am Freitag, 23. September 2022. Laut Stadt werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit Biontech ab fünf Jahren, Novavax ab zwölf Jahren und Moderna ab 30 Jahren angeboten. Die auf die Corona-Variante Omikron BA.1 angepassten Impfstoffe von Moderna und Biontech würden ebenfalls angeboten, sofern bis dahin eine Stiko-Empfehlung vorliege, so die Stadt.

Stadt Herne bietet Impftermine an

Für die Impfung von Kindern im Alter vom 5. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres sei die Begleitung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Für die Impfung von Kindern und Jugendlichen vom 12. bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sei ohne die Begleitung eines Erziehungsberechtigten die schriftliche Einwilligung dessen vorzulegen. Zum Impftermin seien ein amtlicher Lichtbildausweis (auch Kinderausweis) sowie, soweit vorhanden, der Impfausweis und die Gesundheitskarte mitzubringen.

Die Termine in der Kalenderwoche 38:

19 September bis 23. September:

Montag, 9.30 Uhr bis 12 Uhr, Realschule Crange

Montag 13 Uhr bis 15.30 Uhr, Gesamtschule Wanne-Eickel/ Gym. Wanne

Dienstag, 9.30 Uhr bis 12 Uhr, Gymnasium Eickel

Dienstag , 13 Uhr bis 15.30 Uhr, Realschule an der Burg

Donnerstag, 9.30 Uhr bis 12 Uhr, Realschule Strünkede

Donnerstag, 13 Uhr bis 15.30 Uhr, Gesamtschule Erich-Fried

Freitag, 9.30 Uhr bis 12 Uhr, Hans-Tilkowski Schule Lesen Sie auch:Herne: Ab wann der neue Omikron-Impfstoff angeboten wird

Die Termine in der Kalenderwoche 39:

26. September bis 30. September:

Montag, 9.30 Uhr bis 12 Uhr, Berufskolleg Emschertal

Montag, 13 Uhr bis 15.30 Uhr, Berufskolleg Mulvany

Dienstag, 9.30 Uhr bis 12 Uhr, Otto-Hahn-Gymnasium

Dienstag, 13 Uhr bis 15.30 Uhr, Gesamtschule Mont-Cenis

Donnerstag, 9.30 Uhr bis 12 Uhr, Gymnasium Haranni

Donnerstag, 13 Uhr bis 15.30 Uhr, Realschule Sodingen

Freitag, 9.30 Uhr bis 12 Uhr, Gymnasium Pestalozzi

