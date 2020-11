Corona: Hernes OB Frank Dudda lädt zu Online-Sprechstunde

Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda - hier bei der Wahlarena vor den Kommunalwahlen im September 2020 – bietet eine Corona-Sprechstunde an.

Herne. Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda bietet den Bürgern eine Corona-Sprechstunde an. Sie findet online statt. So funktioniert das Ganze.

Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda lädt Bürger zu einer Corona-Sprechstunde ein. Am Dienstag, 3. November, steht er Interessierten Rede und Antwort, teilt die Stadt mit.

Für Oberbürgermeister Frank Dudda sei der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern sehr wichtig, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Gerne komme er deshalb mit den Menschen persönlich ins Gespräch. Die Corona-Pandemie habe die Möglichkeiten zum unmittelbaren Austausch in den vergangenen Wochen jedoch stark eingeschränkt. Deswegen lade der OB am Dienstag, 3. November, um 13.30 Uhr zur Videosprechstunde zum Thema Corona.

Herne: Fragen und Anregungen können vorher an den OB geschickt werden

Diese könne auf dem Facebookkanal der Stadt Herne und der Facebookseite des Oberbürgermeisters verfolgt werden. Wer sich beteiligen möchte, könne seine Fragen und Anregungen zuvor als Nachricht über die E-Mail-Adresse livechat@herne.de an Dudda richten.

Auch Fragen, die während der Sprechstunde auf diesem Weg eingehen, könnten berücksichtigt werden, heißt es weiter. Der Oberbürgermeister werde im Gespräch mit Moderator Martin von Berswordt-Wallrabe die Themen erörtern, die die Menschen in der Stadt während der Pandemie bewegen und zu denen sie Fragen haben.