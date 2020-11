Corona: Herner Ordnungsdienst verstärkt Kontrolle an Schulen

Das Ordnungsamt möchte in den kommenden Tagen verstärkt Kontrollen an den Schulen in Herne durchführen, ob die Abstände und die Maskenpflicht eingehalten werden.

Herne. In Herne gibt es weitere Fälle von Covid-19 an Schulen und einer Kita. Das Ordnungsamt will nun verschärft an den Schulen kontrollieren.

An einigen Schulen in Herne gibt es weitere gemeldete positive Corona-Fälle. Wie die Stadt am Montagnachmittag mitteilt, sind von den am Wochenende gemeldeten Fällen unter anderem auch Klassen der Realschule Sodingen und des Pestalozzi Gymnasiums sowie der Oberstufen des Gymnasiums Wanne und des Haranni Gymnasiums betroffen. Außerdem ist ein Fall in der Kita Rappelkiste bestätigt. Die entsprechenden Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt seien erfolgt.

Der Kommunale Ordnungsdienst wird Schwerpunktkontrollen an Schulen vornehmen. In den nächsten Tagen wird kontrolliert, ob die Abstände und die Maskenpflicht eingehalten werden. Der KOD weist außerdem darauf hin, dass auch auf den öffentlichen Sport- und Freizeitflächen das gemeinsame Fußballspielen und weitere Teamsportarten untersagt sind.

Stadt appelliert an alle Herner

Vor der aktuellen Entwicklung appelliert die Stadt Herne weiter, die allgemein gültigen Hinweise zu beachten, also: Abstand halten, Händewaschen, Alltagsmaske benutzen. Auch im privaten Raum sollte man sich an den Regelungen der Coronaschutzverordnung orientieren. Also Kontakte und Feiern nach Möglichkeit reduzieren. Noch einmal wichtig für alle: Jemand, der positiv getestet ist beziehungsweise von seinem positiven Ergebnis erfährt, ist verpflichtet, zu Hause zu bleiben und seine Kontakte auf null zu reduzieren.

Der Krisenstab hat sich in seiner Sitzung am Montag, 9. November, mit der gegenwärtigen Corona-Lage befasst. Aktuell befindet sich die Zahl der Neuinfektionen weiterhin auf einem hohen Niveau. Viele Fälle wurden auch von Hausarztpraxen gemeldet. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werden die Hausärzte noch einmal intensiv mit Informationen über die Regelungen der Absonderung und Quarantäne ausgestattet. Diese Informationen und weitere Flyer werden auch in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt.

