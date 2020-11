Corona: Herner Apotheker verschenkt 2000 FFP2-Masken

Tolle Geste von Mohamad Bassal: Der Baukauer Apotheker verschenkt 2000 FFP2-Masken an ältere Menschen, Risikopatienten und an die Herner Tafel .

„Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die hohen Infektionszahlen in Herne wieder sinken“, sagt der Inhaber der Apotheke am Schloss an der Forellstraße im Gespräch mit der WAZ. Die Idee sei ihm ganz spontan gekommen.

Masken werden während der Öffnungszeiten ausgegeben

Es sei wichtig, dass alle so schnell wie möglich wieder zum normalen Leben zurückkehren könnten, so Bassal. Die FFP2-Masken trügen dazu bei, weil sie einen viel höheren Schutz vor Covid-19-Infektionen als der herkömmliche Mund-Nasenschutz böten.

1750 Masken sollen während der regulären Öffnungszeiten an Menschen über 50 Jahre und an Risikopatienten ausgegeben werden - so lange der Vorrat reicht. Die restlichen 250 FFP2-Masken gehen an die Herner Tafel. Der Apotheker bittet um Verständnis dafür, dass die Schutzmasken nur persönlich ausgehändigt werden. Nicht ohne Grund, denn: Nach einem Facebook-Post über die Aktion habe ein Anrufer wissen wollen, ob ihm die Maske auch nach Hause geliefert werden könne.

Mohamad Bassal (32) hat seine Apotheke vor eineinhalb Jahren auf dem Gelände des Seniorencampus in Baukau eröffnet.

Die Apotheke am Schloss an der Forellstraße 46 hat montags bis freitags von 8 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Kontakt: 02323-92 99 720; info@apo-am-schloss.de

