Coronavirus Corona-Fälle in Herner Schule und Kita: Kinder in Quarantäne

Herne. In Herne ist eine Schulklasse und eine Kita-Gruppe unter Quarantäne gestellt worden. In beiden Einrichtungen gibt es einen Corona-Fall.

Aufgrund eines positiven Covid-19-Falls bei einem Kind aus einer 8. Klasse der Gesamtschule Mont-Cenis habe die Stadt Herne eine vorsorgliche Quarantäne für den Klassenverband angeordnet, teilt die Stadt mit. Die Tests der Kontaktpersonen würden nun wie gewohnt veranlasst.

Auch bei einem Kind der Kita an der Plutostraße sei Covid-19 diagnostiziert worden. Für die Gruppe, die das Kind besucht, gelte daher nun ebenfalls eine vorsorgliche Quarantäne. Auch hier liefen die Tests an, so die Stadt. Das Vorgehen orientiere sich in beiden Fällen am bisherigen Vorgehen der Stadt Herne. Die Stadt erwarte die Testergebnisse in den nächsten Tagen und werde dann entsprechend informieren.

