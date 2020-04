Corona: Circus Schnick-Schnack muss Zeltwoche absagen

Herne. Die für Juni geplante Zeltwoche ist nun vom Circus Schnick-Schnack wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Der Circus hofft auf Spenden.

Der Circus Schnick-Schnack hat „schweren Herzens“ seine 23. Zeltwoche abgesagt. Sie war für den Zeitraum 6. bis 14. Juni geplant. Viele Kostüme seien schon geschneidert, das Circus-Lied geschrieben und der Ablauf soweit choreografiert gewesen. „Das ist natürlich vor allem für unsere jungen Artisten, die sich monatelang auf diesen Höhepunkt der Saison vorbereitet haben, ganz schwer verkraftbar,“ sagt Circus-Direktor Rainer Deutsch.

Mit der verschärften Corona-Nachrichtenlage habe sich dann vor der ersten Gesamtprobe die Situation für den Verein quasi über Nacht komplett verändert. „Natürlich fehlt uns damit auch ein wesentlicher Baustein in der Grundfinanzierung des Vereins, den wir nun in den kommenden Wochen irgendwie kompensieren müssen,“ so Rainer Deutsch weiter. „Unser Förderverein wird dafür Ideen sammeln und Kontakte knüpfen. Wir hoffen, dass die ganze Circus-Familie und alle Circus-Unterstützer und Freunde mit anpacken und uns unterstützen.“

Circus-Familie hofft auf pünktlichen Saison-Start

Den Kopf in den Sand stecken werde die Circus-Familie allerdings nicht. So sollen in den nächsten Wochen Circus-Videos produziert werden, mit deren Unterstützung Kinder und ganze Familien Zirkus-Disziplinen erlernen können. „Wir werden mit Jonglage-Videos beginnen, die wir dann online stellen,“ erklärt Deutsch. Die Saison 2020/2021 startet am 13. Juni „und natürlich hofft die Circus-Familie bis dahin auf eine veränderte Lage, die solche Veranstaltungen auch wieder möglich macht“, so Deutsch.