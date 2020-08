Corona: Alle Testergebnisse in Herner Altenheim negativ

Herne. Nach dem positiven Corona-Test bei einer Bewohnerin des DRK-Hauses in Herne-Süd sind Bewohner und Mitarbeiter getestet worden. Das Ergebnis.

Nach einem positiven Corona-Test bei einer Bewohnerin des DRK-Hauses am Flottmannpark sind die weiteren Bewohner sowie die Mitarbeiter vorsorglich auf Covid-19 getestet worden. Alle Testergebnisse seien negativ, berichtet die Einrichtung unter Berufung aufs Herner Gesundheitsamt.

DRK-Geschäftsführer Krause ist erleichtert

Auch ein Mitarbeiter, der unter grippeähnlichen Symptomen gelitten habe, sei negativ getestet worden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt seien deshalb die Quarantänemaßnahmen in der Einrichtung in Herne-Süd aufgehoben worden. Die betreffende Bewohnerin könne in Kürze wieder in die Einrichtung zurückkehren.

DRK-Geschäftsführer Martin Krause bedankte sich bei Bewohnern und ihren Angehörigen sowie den Mitarbeitenden im Seniorenheim am Flottmannpark. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Wir sind sehr froh, dass es nicht zu einem Ausbruchsszenario in der Einrichtung gekommen ist. Die Ereignisse der letzten Tage zeigen uns wie wichtig es ist, wachsam zu sein“, so das Resümee von DRK-Geschäftsführer Martin Krause. Er dankte allen Mitarbeitenden der Einrichtung sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern und deren Angehörigen für ihr Verständnis. Und: Die Abstimmungen mit der Gesundheitsbehörde der Stadt seien gut und zielführend gewesen, so Krause.

Weitere Berichte aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.