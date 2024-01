Convention: Morpheus findet im Herner Spielezentrum statt

Herne Die Spiele-Convention Morpheus findet in diesem Jahr wieder in Herne statt. Die Veranstaltung ist auch für Neulinge geeignet.

Der Herner Morpheus, eine der ältesten Conventions für Pen-&Paper-Rollenspiele wie „Dungeons & Dragons“, „Das Schwarze Auge“ oder „Cthulhu“ wird 30 Jahre alt. Die 36. Auflage - in einigen Jahren gab es zwei Veranstaltungen - findet nun im Herner Spielezentrum statt. Damit ist die Convention laut den Veranstaltern eine der ältesten ihrer Art.

Neben Spielrunden würden auch wieder einige Ausstellende zu Gast sein. Am Sonntag gebe es zudem ein Ranglistenturnier für den Spiele-Dauerbrenner Catan, bei dem Punkte zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft gesammelt werden können, heißt es in der Ankündigung.

Dieser erste Präsenz-Morpheus seit inzwischen vier Jahren findet im neuen Stadtteilzentrum H2Ö am Hölkeskampring 2. „Nach tollen Jahren im Stadtteilzentrum Pluto geht es für uns quasi zurück zu den Wurzeln“, so die Veranstalter. Organisiert wird der Morpheus von der Herner Burg e.V. in Kooperation mit dem Stadtteilzentrum H2Ö, in dem das Spielezentrum sitzt.

Die Veranstaltung startet am Freitag um 18 Uhr und läuft durchgängig bis Sonntag um 18 Uhr; der Eintritt ist frei.

