Polizei Container-Brand in Herne: Polizei geht von Brandstiftung aus

Herne. Ein Baucontainer ist in Herne in der Nähe eines Sportplatzes in Flammen aufgegangen. Die Polizei sucht Zeugen. Sie geht von Brandstiftung aus.

Die Polizei sucht Zeugen einer möglichen Brandstiftung in Wanne-Eickel am Dienstagnachmittag, 2. Februar. Nachdem dort ein Baucontainer in Flammen aufgegangen war, hatten Zeugen drei Jugendliche flüchten sehen, teilt die Polizei mit.

Gegen 16.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Gelsenkircher Straße 92 gerufen. Nahe des dortigen Sportplatzes war ein Baucontainer in Brand geraten. Mehrere Zeugen berichteten anschließend, dass drei Jugendliche zu Fuß vom Tatort flüchteten. Die Feuerwehr löschte den Container. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus.

Die Tatverdächtigen sollen alle circa 17 Jahre alt sein und schwarze Kleidung getragen haben. Einer von ihnen trug eine Plastiktüte eines Discounters bei sich, ein anderer soll kurze, schwarze Haare haben. Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 4110 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

