Comedy-Wichteln: Ein Herner Familienspaß mit Opa und Opa

In den Flottmann-Hallen steigt kurz vor Weihnachten das 8. Comedy-Wichteln mit Helmut Sanftenschneider (li.) und Martin Fromme.

Herne Ein Familientreffen der besonderen Art mit Opa und Opa sowie illustren Verwandten: Was Besucher beim 8. Herner Comedywichteln erwartet.

Zum achten Mal steigt kurz vor Weihnachten in den Flottmann-Hallen das große Comedywicheln. Zu diesem Familientreffen mit Opa und Opa - Helmut Sanftenschneider und Martin Fromme - haben sich für Freitag, 22. Dezember, illustre Verwandte eingeladen.

Und wie in den vergangenen Jahren gilt: Welche Verwandte an diesem Abend an die eiserne Tür der Flottmann-Hallen klopfen werden, halten „Ruhrpott-Banderas“ und „Nachtschnittchen“-Moderator Sanftenschneider und sein „asymmetrischer Gegenpart“ und Ex-Telök Fromme bis zur letzten Minute geheim.

Das Duo geizt aber auch diesmal nicht mit Andeutungen für die Wichtel-Gemeinde: „Ist Onkel Jochen dabei? Oder Tante Carmela? Die Enkelkinder? Sascha? Kevin? Oder der Schwippschwager Welf? Cousine Lioba? Oder kommt der kleine Thorsten? Oder der noch kleinere Hennes? Oder die Tante zweiten Grades Lisa? Oder die Zwillinge Deana und Holger? Oder der lustige Welpe Oli?“

Was Sanftenschneider & Fromme dagegen verraten: „Es gibt Geschenke. Und zwar Wichtel-Geschenke. Jeder aus dem Publikum bringt wieder Schamott mit. Aber fein verpackt in Seidenpapier. Und bekommt dafür anderen Schrott. Und alle freuen sich, oder tun einfach so.“ Und: Es gebe wie immer jede Menge Alkohol auf der Bühne und im Publikum, Herrenwitze, zu Herzen gehende Gesangseinlagen und neue abgedrehte Spiele, „bei denen sich die Gäste komplett aus der Hand geben müssen“.

Das 8. Comedy-Wichteln beginnt am Freitag, 22. Dezember, um 20 Uhr in den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 6. Tickets gibt es im Vorverkauf für 19 Euro (ermäßigt 14 Euro) sowie für 24 Euro (19 Euro) an der Abendkasse.

