Comedienne Jacky Feldmann gastiert mit Programm in Herne

In ihrem Programm „Plötzlich Zukunft!“ berichtet Jacky Feldmann von ihrem Weg in die Berufswelt als Finanzbeamtin.

Herne. Die Tegtmeier-Finalistin Jacky Feldmann kommt mit „Plötzlich Zukunft!“ nach Herne, tritt im Flottmann-Zelt auf. Worauf sich Gäste freuen dürfen.

Fertig mit der Schule oder Uni – was nun? Mit dieser zukunftsweisenden Entscheidung setzt sich die Comedienne Jacky Feldmann in ihrem Programm „Plötzlich Zukunft! Konnt’ ja keiner wissen...“ auf humorvolle Weise auseinander. Am Mittwoch, 18. Mai, gastiert die Tegtmeier-Finalistin um 19.30 Uhr im Flottmann-Zelt Herne und berichtet von ihrem eigenen Werdegang, der sie von der Finanzbeamtin zur Comedienne machte.

„Plötzlich Zukunft!“ ist laut Ankündigung eine gewitzte Liebeserklärung an das „normale“ Leben und an verrückte Ängste der Jugend und deren Eltern. „Jacky Feldmann widmet sich mit viel Sympathie, großer Präsenz und viel Energie den unterschiedlichsten Themen und bekommt gekonnt den Spagat zwischen den Generationen hin“, heißt es in der Ankündigung der Flottmann-Hallen. Dem jungen Publikum diene die gebürtige Sauerländerin gerne als Identifikationsfigur, den älteren Fans gebe sie wiederum einen ehrlichen Einblick in das Leben einer jungen Frau.

http://Kulturzelt_Flottmann_wird_in_Herne_zur_Bühne_der_Künste{esc#235178077}[news]Tickets gibt es im Vorverkauf (18 Euro, ermäßigt 13 Euro, zzgl. Gebühren) in allen Ticketshops mit Anbindung an das System Proticket oder online unter www.proticket.de. Reservierungen zum Abendkassenpreis (23 Euro, ermäßigt 18 Euro) sind per Mail an flottmann-hallen@herne.de möglich.

