Comedian Hennes Bender spielt neues Programm in Herne

Herne. „Ich hab nur zwei Hände“ erklärt der Stand-up-Comedian am kommenden Mittwoch seinem Publikum in Herne. Er spielt auf der Flottmann-Bühne.

Hennes Bender ist ein Freund vieler Worte. Daran hat sich auch in seinem neuesten Programm nichts geändert. Der „Comedyhobbit auf Speed“ (Tobias Mann über Bender) stellt sich erneut ohne Punkt und Komma den großen Fragen des Lebens: Lästern Alexa und Siri hinter meinem Rücken über meinen Haaransatz? Ist die Cloud, in der ich meine Daten lagere, wirklich eine Wolke oder nur ein anderer Computer? Wozu eine Vorratsdatenspeicherung, wenn ich ein Langzeitgedächtnis habe?

„Kleiner Mann, große Klappe“

Antworten gibt er sich und seinem Publikum am Mittwoch, 14. Juli, 20 Uhr live auf der Außenbühne der Flottmann-Hallen. „Ich hab nur zwei Hände“ heißt sein Programm. Der Stand-up-Komiker demonstriere „auf seine eigene, sprachverliebte und quirlige Art, dass Widerstand nicht zwecklos ist“, heißt es in der Ankündigung. „Kleiner Mann, große Klappe und viel dahinter.“

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, plus Gebühren, an der Abendkasse 23 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten sind erhältlich in allen Ticketshops mit Anbindung an das System ProTicket oder online unter www.proticket.de (keine Reservierungen).

