Comeback von Goosen und Malmsheimer: „Tresenlesen“ in Herne

Herne. Nach vielen Jahren stehen Frank Goosen und Jochen Malmsheimer wieder als „Tresenlesen“ auf der Bühne in Herne. Alles zu Tickets und Terminen.

Frank Goosen und Jochen Malmsheimer kehren als Duo „Tresenlesen“ am 24. und 25. März zurück nach Herne. Die Kult-Comedy feiert nach vielen Jahren ein Comeback in den Flottmann-Hallen. „Endlich in Hengenbengen“ heißt das Programm – und schon der Titel ist reichlich Blödelei.

Die Programm-Ankündigung feiert das Duo schon als „Die Rückkehr der Erdmännchen des deutschen Humors!“ Weiter heißt es: „2020 kehrten sie zurück nach Sloegenkoegen, nun feiern sie ihre Ankunft in Hengenbengen, denn auch wenn Sloegen Hengen meint und Koegen Bengen, ist der Weg ein weiter, wenn auch wortlandschaftlich sehr schön.“

Zwei Termine – Wo gibt’s Tickets für Tresenlesen in Herne?

Malmsheimer und Goosen kommen mit Tresenlesen gleich doppelt nach Herne. Der erste Termin am Freitag, 24. März, ist bereits ausverkauft. Für einen Zusatztermin am Samstag, 25. März, gibt es noch Karten: Vorverkauf: 25 Euro plus Gebühren (ermäßigt: 20 Euro). An der Abendkasse kosten die Tickets 30 Euro (ermäßigt: 25 Euro). Die Vorstellung dauert etwa 2 x 50 Minuten, plus Pause. Tickets unter www.proticket.de (externer Link!).

