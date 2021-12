Aktion „Coffee with a Cop“: Kaffeepause mit der Polizei in Herne

Herne. „Coffee with a Cop“: Die Polizei lädt Herner Bürgerinnen und Bürger zur Kaffeepause ein. Was hinter der Aktion in Horsthausen steckt.

„Coffee with a Cop“ lautet am Mittwoch, 15. Dezember, das Motto in Horsthausen: Im Rahmen einer landesweiten Aktion steht die Polizei von 10 bis 14 Uhr bei Kaffee, Tee oder Kakao Rede und Antwort.

Historischer „Coffee Truck“ fährt in Horsthausen vor

Diverse Kaffee-Spezialitäten, aber auch Tee und Kakao will die Polizei am Mittwoch in Herne kostenlos ausschenken. Foto: Polizei

In diesem Zeitraum will die Polizei mit interessierten Herner Bürgerinnen und Bürger am Edeka-Markt an der Gneisenaustraße 2-4 „ganz unkonventionell“ ins Gespräch kommen. Vor Ort sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wachdienstes, des Bezirksdienstes sowie der Kriminalprävention/Opferschutz.

Für die Aktion lässt die Polizei einen historischen „Coffee-Truck“ vorfahren. Die von professionellen Barista-Experten zubereiteten Heißgetränke sind kostenlos. An dem Stand gelten die aktuellen 2G-Regeln sowie eine Maskenpflicht bei Unterschreitung der Mindestabstände.

