Der Herner Klangkünstler Christof Schläger in der Maschinenhalle Teutoburgia, in der er seine Werkstatt hat.

Kunst Christof Schläger zu Gast beim gfi-Couchgeflüster in Herne

Christof Schläger ist am Dienstag als Gesprächspartner auf die Couch der gfi eingeladen. Mit dem Klangkünstler unterhält sich Andrea Darwiche.

Zu Gast beim nächsten Couchgeflüster der Gesellschaft zur Förderung der Integrationsarbeit (gfi) in Herne am Dienstag, 13. April, um 19 Uhr ist der Herner Klangkünstler Christof Schläger.

Ursprünglich als Ingenieur gestartet, hat er seinen Beruf mit seinem Hobby, der Musik, zu einem Gesamtkunstwerk vereint. Seine Schiffshörnerkonzerte sind über Deutschland hinaus berühmt. Moderatorin Andrea Darwiche spricht mit ihm über Kunst und Kultur, über Chancen in der Krise und vor allem über sein neues Projekt, mit dem er und Marcus Brockmeier den DLAA Award 2020 gewonnen haben. Drei Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung gibt es „eine Premiere vor der Premiere und wir dürfen einen Blick werfen in sein digitales, interaktives Museum“, so die gfi. Titel des Couchgeflüsters: „Ist das Kunst oder kann das weg?“

Zoom-Zugang über facebook.com/gfiherne.