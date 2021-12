„Chatroom“: Neue Jugendeinrichtung in Herne eröffnet

Herne. In Herne ist eine neue Jugendeinrichtung eröffnet worden. Im „Chatroom“ wird es freizeitpädagogische Angebote geben. Das sind die Pläne.

DieJugendförderung der Stadt Herne und die Evangelische Jugend in Herne haben vor wenigen Tagen eine gemeinsame neue Jugendeinrichtung in Wanne-Eickel eröffnet. Die neue Einrichtung Chatroom befindet sich am Emschertal-Berufskolleg (EBK) in der Steinstraße im blauen Pavillon (Gebäude 6).

Die Errichtung des Gebäudes sei aus Fördermitteln des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW finanziert worden, heißt es in einer Mitteilung. Der Chatroom öffne zunächst montags und dienstags sowie donnerstags und freitags in der Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr seine Türen. Auch in den Pausen fänden Schülerinnen und Schüler Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Einrichtung.

Herner Jugendliche können sich an der Gestaltung der Räume beteiligen

Über die Schülerschaft des EBK hinaus sei die Einrichtung offen für Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Wohnumfeld, insbesondere für junge Menschen aus dem Fördergebiet Soziale Stadt „Wanne-Süd“. In erster Linie werde die Einrichtung attraktive freizeitpädagogische Angebote vorhalten. Die ersten Wochen würden allerdings davon geprägt sein, dass Jugendliche sich im Rahmen von Jugendbeteiligung an der Gestaltung der noch nicht fertigen Räumlichkeiten der Einrichtung mit Ideen kreativ und aktiv beteiligen können.

Das Emschertal Berufskolleg sei in seinen Bildungsgängen darauf fokussiert, Übergänge in die Ausbildung zu schaffen oder Schulabschlüsse zu ermöglichen bzw. einen besseren Schulabschluss zu vermitteln. In Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern des EBK soll hier die Arbeit der Schule durch Angebote der Einrichtung verstärkt werden.

