Chaos in Herne: Schneegipfel zieht Bilanz zum Winterdienst

Die Schneemassen haben in der vergangenen Woche den Winterdienst in Herne vor eine Herausforderung gestellt.

Herne. Nachdem der Schnee in der vergangenen Woche den Herner Winterdienst vor große Herausforderungen gestellt hat, findet nun ein Schneegipfel statt.

Nachdem in den zurückliegenden Tagen Schnee und Eis den Winterdienst in Herne vor große Herausforderungen gestellt haben, wird Stadtrat Karlheinz Friedrichs in den kommenden Tagen zu einem Schneegipfel laden.

Friedrichs ist Vorsitzender des Verwaltungsrats von Entsorgung Herne und in der Stadtverwaltung unter anderem zuständig für die Fachbereiche Tiefbau und Verkehr sowie Stadtgrün. Zu dem Gespräch sollen laut Stadt der Vorstand von Entsorgung Herne, die HCR sowie Fachleute aus der Stadtverwaltung und die Spitzen der Ratsfraktionen eingeladen werden.

„Wir möchten besprechen, was bei dem massiven Wintereinbruch nicht so gut gelaufen ist und konstruktiv erörtern, woran das gelegen hat. Ebenso schauen wir natürlich auch auf die Dinge, die gut funktioniert haben und in der Zukunft ausgebaut werden können. Die Erkenntnisse aus diesem Austausch sollen dann in die Planungen für die nächsten Winter einfließen, insbesondere für die Winter mit einer solch extremen Witterung wie in diesem Jahr“, schildert der Beigeordnete.

