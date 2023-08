Caritas Herne unterstützt Schulanfänger bei Erstausstattung

Kim Schmitz und Bernd Zerbe vom Herner Caritasverband haben Meike Blind (rechts), Schulleiterin der Katholischen Grundschule an der Bergstraße, Materialien zur Verteilung an die Schulkinder übergeben.

Herne. Auch dieses Jahr unterstützt die Caritas Herne bedürftige Familien bei der Schulausstattung für Kinder. Die Spenden werden diskret verteilt.

Zum Schulstart unterstützt der Caritasverband Herne mit der „Aktion Schulmaterial“ Kinder aus einkommensschwachen Familien. Was genau gespendet wird, teilt der Verband mit.

Über 2500 Bleistifte und vieles mehr wurden dieses Jahr gespendet

Auch in diesem Jahr sollen viele Schulmaterialien an bedürftige Kinder verschenkt werden, so Andrea Sudkamp aus der Unternehmenskommunikation des Caritasverbandes in Herne. Teil der Spenden seien über 2500 Bleistifte, 1700 Klebestifte, 1200 Radierer, 1000 Bastelscheren und vieles mehr gewesen. Die Spenden würden an kooperierenden Grund- und Förderschulen diskret verteilt werden, damit sich kein Kind schämen müsse. „So kommt die Hilfe genau dort an, wo sie benötigt wird“, so Sudkamp.

Die Kosten der gesammelten Materialien sollen sich in diesem Jahr auf 17.000 Euro belaufen. Besonders am Schuljahres-Anfang würden viele Kosten für Familien anfallen und die generellen Lebenshaltungskosten seien in der vergangenen Zeit gestiegen. Viele Familien seien deshalb auf die Unterstützung seitens der Caritas angewiesen. „Viele Familien sind nicht oder kaum in der Lage, diese Ausgaben zu bestreiten“, so Bernd Zerbe vom Herner Caritasverband. Die teilnehmenden Schulen sollen dieses Jahr ein besonders hohen Bedarf zurückgemeldet haben, so Sudkamp.

„Die Aktion ist für uns von großem Wert“, meldet eine Schule zurück

Eine teilnehmende Schule ist die Grundschule an der Bergstraße. Diese sei begeistert von der Aktion des Caritasverbandes. „Wir sind sehr dankbar, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler unkompliziert und unbürokratisch mit Materialien unterstützen können. Die Aktion ist für uns von großem Wert“, sagt Meike Blind, Leiterin der Katholischen Grundschule.

Unterstützt werde die Aktion von vielen großen Firmen und Institutionen, sowie von Einzelpersonen. Weitere Informationen zu Spendenmöglichkeiten gibt es auf www.caritas-herne.de.

