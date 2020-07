Cabrio-Fahrer baut Unfall in Herne und fährt davon

Herne. Ein Unbekannter ist in Herne mit seinem Mercedes Cabrio auf das Auto eines 70-Jährigen aufgefahren. Dann flüchtete er. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Herne sucht nach einer Fahrerflucht einen 30 bis 45 Jahre alten Mann mit Vollbart. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Unbekannte am Sonntag, 21. Juni, auf der Straße „Am Revierpark“ in Höhe der Eissporthalle am Revierpark Gysenberg auf das Auto eines Lüneners (70) auf.

Dabei entstand laut Mitteilung ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Beide Beteiligte stiegen nach dem Zusammenstoß aus ihren Autos aus und vereinbarten, die Straße für den fließenden Verkehr frei zu machen. Der 70-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf einen nahe gelegenen Parkplatz, der Unbekannte aber fuhr davon, ohne sich weiter um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um ein silbernes Cabrio der Marke Mercedes vom Typ R230 SL. Zeugen: Telefon 0234 909-5231.