Herne: Buslinien 323 und 329 fahren Umleitungen

Herne. Die Buslinien 323 und 329 in Herne müssen ab dem 22. März für zwei Wochen umgeleitet werden. Grund sind Straßenbaumaßnahmen.

Die HCR-Buslinien 323 und 329 werden ab Montag, 22. März, für voraussichtlich zwei Wochen umgeleitet. Das teilte das Nahverkehrsunternehmen am Freitag mit. Grund für die Umleitungen sind Straßenbaumaßnahmen. Die Rathausstraße wird ab der Heidstraße in Fahrtrichtung Dorstener Straße gesperrt.

Für den 323er entfallen in Fahrtrichtung Herne Bahnhof – Bochum-Hiltrop die Haltestellen Heidstraße und Fred-Endrikat-Straße. Stattdessen halten die Busse an den Haltestellen Flora Marzina und Friedrich-Brockhoff-Straße der Linie 312.

Der 329er kann die Haltestellen Heidstraße, Freizeitbad Wananas, Claudiusstraße und Antonstraße in beiden Richtungen nicht bedienen. Zusätzlich halten die Busse der Linie 329 an der Haltestelle Rheumazentrum. Die Haltestelle Flora Marzina in Fahrtrichtung Unser Fritz wird auf die Unser-Fritz-Straße in Höhe des Supermarktes verlegt.

Für Fragen zu Linien, Fahrzeiten und zum Tarif ist das Service-Telefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (0,20 Euro/Anruf aus dem Festnetz, Mobil max. 0,60 Euro/Anruf) rund um die Uhr erreichbar. Alle Informationen sowie Fahrplanauskünfte stehen auch in der HCR-App sowie unter www.hcr-herne.de zur Verfügung.