Burgerado geräumt: Decke in Herner Restaurant vor Einsturz

Herne. Das Burgerado in Herne-Mitte ist am Samstag geräumt worden. Die Decke des Restaurants drohte einzustürzen: Sie senkte sich immer weiter ab.

Es war gegen 17.30 Uhr am Samstag, als Mitarbeiter des Burgerado in Herne Alarm schlugen: Sie entdeckten Risse in der Decke des Restaurants auf der Behrensstraße. Außerdem senkte sich die Decke ab. Zuvor, so meldet die Feuerwehr, sei in dem Lokal „ein lautes Knacken“ beziehungsweise „Knallen“ zu hören gewesen.