Bund setzt Unterstützung fort: Bald 20 Sprach-Kitas in Herne

Herne. Die Unterstützung für die 19 Herner Sprach-Kitas wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. 2021 soll eine weitere Einrichtung in Herne entstehen.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend führt die Bundesprogramme „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ und „Kita-Einstieg: Brückenbauen in frühe Bildung“ auch in den Jahren 2021 und 2022 fort und stellt dafür 420 Millionen Euro bereit. Wie die Herner SPD-Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin Michelle Müntefering aus Berlin berichtet, wird somit auch die Unterstützung für 19 Sprach-Kitas in Herne in diesem Jahr fortgesetzt.

„Die Stadt Herne profitiert seit 2016 von dem Bundesprogramm Sprach-Kitas“, so Müntefering. Über 2,15 Millionen Euro seien im Rahmen dieses Programmes seitdem nach Herne geflossen. Im kommenden Jahr erhalte die Stadt 257.000 Euro für die Sprach-Kitas. Zusätzlich zu den bereits bestehenden 19 Einrichtungen werde 2021 eine weitere Einrichtung mit 50.000 Euro durch den Bund unterstützt.

Müntefering: „Alle Kinder in Deutschland sollen gut aufwachsen“

Auch die Förderung durch das Programm „Kita-Einstieg“ werde fortgesetzt. Bereits seit 2017 unterstütze das Familienministerium mit 150.000 Euro „niedrigschwellige Angebote für den Einstieg in die Kinderbetreuung“, so Müntefering. Aus dem Programm „Lia-Einstieg“ erhalte Herne für das Jahr 2021 Fördermittel in Höhe von 121.891,55 Euro und für das Jahr 2022 124.55,23 Euro.

„Alle Kinder in Deutschland sollen gut aufwachsen“, sagt die Herner SPD-Bundestagsabgeordnete. „Wenn sie eine Kita besuchen, trägt das ganz entscheidend dazu bei.“ Doch manche Familien fänden nicht so leicht den Weg in die Kindertagesbetreuung. „Manchmal liegt es an fehlenden Informationen, an sprachlichen Hürden oder auch an der eigenen Scheu.“

Hier setze das Bundesprogramm „Kita-Einstieg“ an, sagt der Stadtverordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie Ulrich Klonki. „Das Programm Sprach-Kitas trägt direkt in den Kitas dazu bei, die Qualität der sprachlichen Bildung zu verbessern und verbindet drei inhaltliche Schwerpunkte: alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien. Eine großartige Unterstützung für Herne.“

