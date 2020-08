Bürgerveranstaltungen im September zu Herner Blühwiesen

Herne. Drei von vier Herner Bürgerveranstaltungen zur Blühwiesen-Aktion mussten im Frühjahr abgesagt werden. Wann sie nachgeholt werden sollen.

Mit großem Erfolg haben Stadtmarketing, Biologische Station und Stadt im Februar die Aktion „Herne blüht auf“ gestartet. Durch den Ausbruch der Corona-Krise mussten jedoch drei der vier in den Stadtbezirken geplanten Bürgerinformationsveranstaltungen ausfallen. Diese sollen nun Ende September von der Biologischen Station nachgeholt werden - Corona-gerecht unter freiem Himmel.

Das berichtet die Verwaltung in einer Antwort auf eine Bürgeranfrage für die Sitzung des Ausschusses für Bürgereingaben am Mittwoch. Geplant seien diese Termine: am 24. September im Wanner Postpark, am 28. September im Eickeler Sportpark und am 30. September am Haus der Natur in Herne-Mitte.

Stadt: Herbstaussaat ist kein Problem

Die endgültigen Termine und Uhrzeiten würde noch zusammen mit den notwendigen Regelungen (Anmeldepflicht, Maskenpflicht etc.) öffentlich bekanntgegeben, so die Stadt. Noch im April stattgefunden hat die Informationsveranstaltung für Sodingen.

Lohnt sich das denn noch? Ja, meint die Stadt. Denn: „Gärtnerisch steht einer Herbstaussaat bei den inzwischen sehr warmen Witterungsverläufen nichts entgegen.“ Die Verwaltung kündigt zudem an, die Gespräche mit Wohnungsbaugesellschaften über geeignete Blühflächen in Kürze wieder aufzunehmen.

Weitere Berichte aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.