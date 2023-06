Bündnis Herne geht vier Jahre nach Gründung neue Wege

Herne. Gegen Rechts, für die Demokratie: Diese Ziele eint Mitglieder des 2019 gegründeten Bündnis Herne. Wie sich die Initiative nun neu aufstellt.

Im Sommer 2019 schlossen sich Privatpersonen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Parteien, Gewerkschaften, Glaubensrichtungen, Institutionen, Vereinen und Verbänden zum Bündnis Herne zusammen. Ihr Ziel: Flaggezeigen gegen Aufmärsche selbst ernannter „besorgter Bürger“ und ihre rassistischen und ausländerfeindlichen Inhalten. Diesen Zusammenschluss gegen Rechts gibt es heute noch immer, seit Neuestem sogar als Verein.

Unzählige Veranstaltungen zur Stärkung der demokratischen Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus und andere antidemokratische Umtriebe in Herne hätten sie seit den Anfängen durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnis Herne. Nun stehe der nächste Schritt an: Mitte Juni sei von 19 Hernerinnen und Herner nach intensiven Satzungsdebatten die Gründung des Vereins „Bündnis Herne – Mitmachen. Mitreden. Miteinander. e.V.“ beschlossen worden.

An der Spitze des neuen Vereins stehen Markus Vordenbäumen als Vorsitzender und Mirjam Kordus als stellvertretende Vorsitzende. Der Vorstand wird komplettiert durch Cordula Galla als Schatzmeisterin sowie die Beisitzerinnen Melanie Jansen und Jessica El Haddari. Kassenprüferin ist Claudia Lökenhoff.

Der erste Vorstand des neuen Vereins Bündnis Herne: (v.li.) Jessica El Haddari, Mirjam Kordus, Markus Vordenbäumen, Melanie Jansen, Claudia Lökenhoff und Cordula Galla. Foto: Bündnis Herne

Durch die Vereinsgründung entstehe eine solide Struktur, erklärte Vorsitzender Markus Vordenbäumen. „Wir wollen auf diese Weise gewährleisten, dass wir auch auf lange Sicht handlungsfähig bleiben.“ Neben der jährlichen Mitgliederversammlung und vierteljährlichen Bündnistreffen gebe es zahlreiche weitere Mitwirkungsmöglichkeiten unter anderem durch die Teilnahme an Veranstaltungen und Aktionen des Bündnis Herne.

Demokratisch gesinnte Hernerinnen und Herner seien herzlich eingeladen, ihr Interesse an einer Mitgliedschaft zu bekunden, und zwar per Mail an info@buendnis-herne.de.

