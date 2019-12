Der Bücherschrank vor der Christuskirche in der Wanner Innenstadt wurde schon nach wenigen Tagen demoliert. Nun will ihn die Stadt wieder reparieren.

Vandalismus Bücherschrank Lenni in Wanne wird nach Vandalismus repariert

Herne. Nachdem der Bücherschrank „Lenni“ schon nach wenigen Tagen demoliert wurde, wird er nun von der Stadt repariert. Er soll in Wanne stehen bleiben.

Der Bücherschrank „Lenni, der Bücherwurm“ wird repariert und soll – trotz Vandalismus – weiterhin in der Wanner Innenstadt stehen. Das teilte nun die Stadt mit. Bürger können dann wieder Kinderbücher in den Schrank stellen und Kinder bis zwölf Jahre dürfen sie sich kostenlos nehmen. Der Tausch-Bücherschrank soll die Wanner Innenstadt aufwerten und Kindern das Lesen lernen leichter machen, so die Stadt.

Seit dem 20. November steht Lenni vor der Christuskirche an der Hauptstraße 145. Doch schon innerhalb des ersten Tages wurde er von Unbekannten demoliert. Sie sprengten ein Fach mit einem Böller und brachen eine Klappe ab, die die Bücher vor Regen schützen soll.

Immer wieder verschwinden Bücher aus dem Bücherschrank

Inzwischen ist auch das Schild abgerissen worden, das erklärt, wie der Bücherschrank funktioniert, nämlich: Wer Kinderbücher übrig hat, stellt sie hinein, jedes Kind darf sich dort Bücher herausnehmen. „Anscheinend hatte nicht jeder das Prinzip verstanden, denn obwohl Lenni in den ersten Tagen immer wieder gut gefüllt worden ist, waren mit einem Mal alle Bücher verschwunden“, teilt die Stadt mit.

Die Stadt Herne, die Kirchengemeinde und die Jugendkunstschule, die gemeinsam den Bücherschrank betreuen, geben nicht auf: Sie lassen den Schrank reparieren und bitten die Bürgerinnen und Bürger, Lenni wieder mit Büchern zu bestücken und darauf zu achten, dass ihn keiner zerstört.