Bücherfreunde suchen bei Entsorgung Herne nach Lesestoff

Der Büchertauschtag am Wertstoffhof von Entsorgung Herne bot Bücherwürmern am Samstag jede Menge Lesestoff für die kalte Jahreszeit. Etliche Bestseller, aber auch Rohrkrepierer aus allen Sparten und Gattungen wechselten hier bis zum frühen Nachmittag unentgeltlich die Besitzer. Die Aktion lief im Rahmen der europäischen Abfallvermeidungswoche.

Bereits zum siebten Mal veranstalteten Entsorgung Herne und Verbraucherzentrale den Büchertauschtag, in dessen Vorfeld ein jeder dazu aufgerufen war, seine alten Schinken vorbeizubringen. Pro abgegebenen Buch gab es dann eine Gutschrift, die vor Ort in ein neues altes Exemplar umgewandelt werden durfte.

Heike Rosenberg-Patz und Pia Hagenkötter beim Büchertauschtag bei Entsorgung Herne. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Krimis sind gefragt

Wo die Mitarbeiter sonst ihre Mittagspause verbringen, stapeln sich etliche Romane, Sach- und Kochbücher oder Gedichtbände, durch die sich die etwa 150 lesefreudigen Besucher wühlen und sich für zuhause eindecken. Der letzte Schrei seien an diesem Tag Krimis, erzählt Silke Gerstler von der Verbraucherzentrale, die sich zufrieden mit dem Interesse zeigt.

Das weiß auch ein letzter Besucher zu bestätigen. Er kramt noch nach ein bisschen verborgenem Nervenkitzel in der noch immer riesigen Auswahl ausgelegter Bücher. Selbst hat er einen Haufen Kinderbücher abgegeben, jetzt belädt er schließlich seinen Wagen wieder mit prall gefüllten Taschen.

Lädierte Bücher werden vorher aussortiert

Doch fanden von den rund 3500 abgegebenen Büchern nicht alle den Weg in die Auslage und mussten aufgrund ihres lädierten Zustandes schon vorher aussortiert werden. Vielen Büchern sehe man ihre lange Lagerung im Keller oder auf dem Dachboden an, sagt Silke Gerstler, was dazu führe, das etwa 1000 Exemplare direkt im Altpapier landeten.

Was übrig bleibt, geht ebenso in die Tonne, es sei denn, jemand habe Interesse an großen Mengen Büchern, die er spätestens am Dienstag von der Südstraße 10 im Sozialraum abholen möchte.

Unter 162427 ist eine Anmeldung möglich.