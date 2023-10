Buden in Herne-Mitte: Ist das schon der Weihnachtsmarkt?

Herne. In der Herner Innenstadt stehen schon einige Buden, die Bratwurst und Co. verkaufen. Ist das schon der Weihnachtsmarkt? Das sagt Stadtmarketing.

Einige Hernerinnen und Herner wundern sich derzeit beim Gang durch die Herner Innenstadt über die Buden, die seit einigen Tagen auf dem Robert-Brauner-Platz und an der Bahnhofstraße stehen. Dort werden Bratwurst, Crêpes und Co. verkauft. Da stellt sich die Frage: Ist das etwa schon der Weihnachtsmarkt? Dieser sollte doch eigentlich erst am 16. November starten. Die WAZ hat beim Stadtmarketing nachgefragt.

Die Buden sind nicht schon für den Weihnachtsmarkt aufgestellt worden. Sondern: Bei den Buden auf der Bahnhofstraße handele es sich um den Martinimarkt, der in diesem Jahr von Jörg Laser veranstaltet werde, teilt Alexander Christian, Sprecher vom Stadtmarketing, mit. Einige der Beschicker verlängerten nach dem Martinimarkt ihre Standzeit auf der Bahnhofstraße und nähmen dann am Herner Weihnachtsmarkt teil. Dieser startet am 16. November und endet am 23. Dezember.

Der Martinimarkt findet parallel zum Martinilauf statt, der am Sonntag in der Innenstadt veranstaltet wird. Bis eine Stunde vor Beginn der einzelnen Läufe seien übrigens noch Anmeldungen am Wettkampfbüro möglich, so Christian.

