Buden in der Herner City dürfen nur noch Essbares verkaufen

Herne. Nach der Coronaschutzverordnung dürfen Buden in Herne noch Speisen und Süßes verkaufen. Doch viele Händler bauen ihre Stände schon ab.

Trotz des aktuellen Lockdowns dürfen die Buden in Herne-Mitte bis zum 23. Dezember weiterhin Speisen und Süßigkeiten zum Mitnehmen verkaufen. Das meldet Stadtmarketing Herne (smh). Die Stände mit Mode und Accessoires müssen dagegen ebenso geschlossen bleiben wie die „Karitative Hütte“.

Nur Lebensmittel sind erlaubt

Das Ordnungsamt der Stadt erlaube es grundsätzlich, das von smh gestartete Unterstützungsprojekt für die Stammbeschicker des Herner Weihnachtsmarktes weiterlaufen zu lassen, erläutert Tina Dzierla, Projektleiterin beim Stadtmarketing Herne. Allerdings gelte diese Regelung nicht für alle Betriebe, sondern nur für Lebensmittel. Doch nicht alle Beschicker nutzten diese Möglichkeit. Der Großteil baue seinen Stand vorzeitig ab angesichts der wenigen Besucher in der City. Stehen bleiben vorerst Fischhaus Lichte, die Mandelbrennerei von Shah und zwei Stände von Bachor mit Süßwaren und Crêpes.

Stadtmarketing weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Essen und Trinken in der Fußgängerzone nicht erlaubt seien. „Dort herrscht Maskenpflicht“, so Dzierla. „Um sicherstellen zu können, dass unsere Besucher den Mindestabstand einhalten können, wurden die ursprünglich zwölf Buden zwischen Robert-Brauner-Platz und City-Center mit großzügigem Abstand verteilt.“ Alle gastronomischen Leckereien würden sicher eingepackt, so dass die Speisen bequem ins Büro oder nach Hause getragen werden könnten.

Die verbleibenden Buden sind weiterhin montags bis samstags zwischen 12 bis 19 Uhr geöffnet.