Herne. Jeden erste und dritten Samstag im Monat empfehlen Herner Buchexpertinnen ein aktuelles Buch. Heute: Rebekka Schwahn von der Stadtbibliothek.

Buchtipp der Stadtbibliothek Herne: „Die Zeuginnen“

Der Staat Gilead: eine totalitäre, christlich-fundamentalistische Militärdiktatur, in dem Frauen keine Rechte haben. Ihnen steht lediglich eine Funktion in einer der Kasten zu: als Ehefrau, als dienende Martha, als Magd, die den Kommandanten Gileads Kinder gebären muss, oder als Tante, die für die Aufsicht der Mägde zuständig sind. Doch trotz aller Härte seitens der Staatsführung regt sich Widerstand. Davon berichten drei Zeuginnen: Agnes, die als Tochter eines Kommandanten heranwächst und doch genauso gefangen ist wie jede andere Frau in Gilead. Daisy, die im sicheren Kanada aufwächst und feststellt, dass Gilead auch ihr Leben beeinflusst. Und Tante Lydia, die oberste der Tanten, die in Gilead hoch geehrt wird – und die ein Geheimnis bewahrt…

Fortsetzung des Romans „Der Report der Magd“

„Die Zeuginnen“ ist die Fortsetzung des 1985 erschienenen Romans „Der Report der Magd“, der unter dem Titel „The Handmaid´s Tale“ seit 2017 als Serie verfilmt wird. Die Handlung des zweiten Teils setzt 15 Jahre nach Ende des Reports der Magd ein. Wurde im ersten Teil das Leben innerhalb der Theokratie aus der Perspektive der Magd Desfred geschildert, so erfährt man jetzt etwas über die anderen Frauen und wie sie alle auf ihre Art unter Gilead leiden. Eine spannende und komplexe Fortsetzung, die viele am Ende des „Reports der Magd“ offen gebliebene Fragen beantwortet.

Margaret Atwood, „Die Zeuginnen“, Berlin Verlag 2019. 25 Euro.