Brückenarbeiten: A 43 am Kreuz Herne nur noch einspurig

Herne. Die Deutsche Bahn nimmt an der A 43 Brückenarbeiten vor. Deshalb steht am Kreuz Herne nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Am Kreuz Herne stehen Brückenarbeiten an. Wie die Autobahn Westfalen mitteilt, ist deshalb von Freitag, 22. Oktober, ab 22 Uhr bis Montag, 25. Oktober, um 5 Uhr auf der A43 zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlarmark in Fahrtrichtung Recklinghausen nur ein Fahrstreifen frei. Die Deutsche Bahn nimmt dort Arbeiten am Pfeiler ihrer neuen Brücke vor.

