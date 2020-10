Der Bruch der neuen AfD-Ratsfraktion nur drei Wochen nach der Kommunalwahl hat nicht nur für die rechte Partei Folgen: Die Spaltung in eine kleinere Fraktion und eine Ratsgruppe belastet auch die städtische Kasse und somit den Steuerzahler.

Jährliche Mehrkosten durch die Spaltung von 23.200 Euro

Als Fraktion mit fünf Mitgliedern hätte die AfD jährlich rund 92.000 Euro für ihre Arbeit bekommen, berichtet Stadtsprecher Christoph Hüsken auf Anfrage der WAZ. Weil die am 13. September gewählte Fraktion jedoch noch vor der Konstituierung des Rates offenbar im Streit um die Besetzung lukrativer Ämter zerbrochen ist, wird der Haushalt bis 2025 jährlich mit zusätzlich rund 23.200 Euro belastet.

Thomas Berning (59) ist Vorsitzender der neuen Herner AfD-Ratsfraktion. Foto: AfD

Konkret: Der künftig dreiköpfigen AfD-Fraktion mit dem am Dienstagabend gewählten Vorsitzenden Thomas Berning, Geschäftsführer Arnd Schubeus und Guido Grützmacher stehen jährliche Zuwendungen in Höhe von 69.176 Euro zu. Die Ratsgruppe mit der amtierenden Herner AfD-Kreisvorsitzenden Beate Fiedler und ihrem Stellvertreter Uwe Lawrenz erhält jährlich 46.117 Euro.

Auch in der aktuellen Ratsperiode dürfte Geld für die AfD eine besondere Rolle gespielt haben: So blieb die AfD-Ratsgruppe mit dem früheren Parteichef Armin Wolf und Rolf Hosse zunächst bestehen, obwohl es politisch einen Bruch gegeben hatte. Mittlerweile hat Hosse jedoch die Ratsgruppe verlassen und ist bis zum Ende der Ratsperiode wie Wolf nur noch Einzelmandatsträger. Zwei einzelne Stadtverordnete erhalten in der Summe weniger Zuwendungen von der Stadt als eine Ratsgruppe.

