Die Herner Feuerwehr hat einen Kaminbrand in Herne gelöscht.

Feuerweh Brennender Kamin: Feuerwehr löscht Feuer in Herne

Herne. Die Feuerwehr hat einen Kaminbrand in Herne gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte über zwei Stunden.

Der Herner Feuerwehr ist am Montag, 1. März, gegen 23 Uhr ein Kaminbrand in der Straße „Im Sonnenschein“ gemeldet worden. Schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnte eine starke Rauchentwicklung in den benachbarten Straßen festgestellt werden, teilt die Feuerwehr mit. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Meldung eines Kaminbrandes. Der Bewohner des Hauses hatte bereits sein Haus verlassen.

Der Kamin wurde kontrolliert und mit Kaminwerkzeug von der Feuerwehr und einem Schornsteinfegers gekehrt. Aufgrund der umfangreichen Kehrarbeiten dauerte der Einsatz der insgesamt 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Herne über zwei Stunden. Verletzt wurde niemand.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!