Feuer Brennende Matratze: Feuerwehr löscht Brand in Herne

Herne. Die Feuerwehr hat in Herne in einem Mehrfamilienhaus eine brennende Matratze gelöscht. Verletzt wurde niemand. 34 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die Herner Feuerwehr hat am Montag, 7. Dezember, um 11.54 Uhr mehrere Anrufe über einen Wohnungsbrand in der Landgrafenstraße erhalten. Aufgrund der Schilderung der Anrufer, dass nicht auszuschließen sei, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden und der Treppenraum verraucht sei, sind beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert worden, teil die Feuerwehr mit.

Bei Eintreffen des ersten Löschzuges stellte sich die Lage dann weniger dramatisch dar. Im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses brannte es in einer leerstehenden Wohnung, Erkenntnisse über eine Person in der Wohnung lagen laut Feuerwehr nicht vor, auch der Treppenraum war nicht verraucht.

34 Einsatzkräfte waren im Einsatz

Ein Trupp löschte eine brennende Matratze in der Wohnung. Nachdem die Brandwohnung mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert worden ist, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Personen sind laut Feuerwehr nicht zu Schaden gekommen. Insgesamt war die Berufsfeuerwehr mit 34 Einsatzkräften inklusive Rettungsdienst vor Ort.

