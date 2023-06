Abgefackelt: In einem Herner Park ist eine Sitzgruppe in Flammen aufgegangen.

Vandalismus Brandstiftung: Neue Sitzgruppe in Herner Park zerstört

Herne. Empörung bei der Stadt: In einer Herner Grünanlage ist eine neue Sitzgruppe abgefackelt worden. Was derzeit über den Brand bekannt ist.

Eine erst wenige Tage zuvor an einem Spielplatz in der Wanner Parkanlage Flora Marzina aufgestellte Sitzgruppe ist am Sonntagabend abgebrannt. Die Stadt geht von Brandstiftung aus.

Bei der Polizei sei Anzeige erstattet worden, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Beim zuständigen Fachbereich Stadtgrün habe die Tat Unverständnis und Empörung hervorgerufen: „Mit der Sitzgruppe ist der Spielplatz gerade erst aufgewertet worden.“ Ob und wann Ersatz beschafft werden kann, stehe noch nicht fest.

Die Stadt beziffert den Sachschaden durch die Zerstörung der Sitzgruppe auf rund 10.000 Euro. Foto: Stadt Herne

Die Feuerwehr habe das Feuer direkt nach der Alarmierung gelöscht. Trotzdem seien die Bänke und der Tisch so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr nutzbar seien. Die Stadt Herne beziffert den Schaden an der Sitzgruppe und einem ebenfalls beschädigten Holzzaun auf insgesamt 10.000 Euro.

