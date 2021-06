Die Herner Feuerwehr war am Samstagabend in Horsthausen im Einsatz

Blaulicht Brandgefahr durch auslaufendes Benzin an Herner Tankstelle

Herne. Eine Tankstelle an der Horsthauser Straße hat am Samstagabend die Herner Feuerwehr alarmieren müssen. Warum dort Brandgefahr bestand.

Alarm in Horsthausen: Die Feuerwehr ist am Samstag gegen 17.40 Uhr zu einer Tankstelle an der Horsthauser Straße ausgerückt.

Ein Auto hatte dort nach dem Tankvorgang Benzin verloren, der unter dem Fahrzeug eine Pfütze bildete. Der Betreiber der Tankstelle konnte diese zunächst mit Bindemittel abstreuen. Die Feuerwehr sperrte die Tankstelle und ging „mit einem Schaumangriff in Bereitstellung“, um eine Brand zu verhindern.

Weiter auslaufendes Benzin wurde aufgefangen und in spezielle Behälter umgefüllt. Nachdem keine Gefahren mehr von dem Auto ausging, konnte es abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit beiden Wachen, Spezialeinsatzgeräten sowie zeitweise bis zu 16 Einsatzkräften vor Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel