Brand in Wohnhaus: Frau rettet sich durch Fenstersprung

Einsatz der Feuerwehr in Herne: In einem Wohnhaus war ein Brand ausgebrochen.

Herne. Dramatische Szenen bei einem Brand in einem Herner Wohnhaus: Eine Frau rettet sich durch einen Fenstersprung. Was die Feuerwehr berichtet.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Herne-Holsterhausen hat sich ein Mensch am frühen Samstagmorgen, 3. Juni, durch einen Sprung aus dem Fenster gerettet.

Brand in Mehrfamilienhaus, akute Gefahr für Menschen: Dieser Notruf erreichte die Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Treppenhaus des Gebäudes an der Dorstener Straße verraucht und es hielt sich noch eine unbekannte Zahl von Mietern in dem Haus auf, für das insgesamt mehr als 20 Menschen gemeldet sind, berichtet die Leitstelle. Eine Bewohnerin war bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus einem Fenster im 2. Obergeschoss auf ein Vordach gesprungen.

Brandursache: Mobiliar im Hausflur

Während einige Feuerwehrleute den Brand bekämpften, retteten weitere Einsatzkräfte die verletzte Frau über eine Leiter von dem Vordach. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein örtliches Krankenhaus. Nach Sichtung aller weiteren Menschen, die sich noch im Gebäude aufgehalten hatten, konnte der Rettungsdienst Entwarnung geben: Weitere Verletzte waren nicht zu beklagen

Mit einer Leiter retteten die Einsatzkräften eine verletzte Frau vom Vordach. Foto: Feuerwehr Herne

Während des Einsatzes stellte sich heraus, dass Mobiliar im Hausflur gebrannt hatte. Das Feuer war bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits weitestgehend erloschen, der Brandrauch hatte sich jedoch im Gebäude ausgebreitet.

Die Dorstener Straße zwischen Bielefelder Straße und Herforder Straße in Richtung Crange musste während des Einsatzes gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

