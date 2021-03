Die Feuerwehr Herne musste am Montag einen Brand in einem achtgeschossigen Wohnhaus löschen (Symbolfoto).

Blaulicht Brand in Hochhaus in Herne-Mitte - Feuerwehr rettet Person

Herne. Wegen eines Brandes in einem achtgeschossigen Hochhaus in Herne-Mitte ist die Feuerwehr am Montag ausgerückt. Dort rettete sie eine Person.

Die Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Brand in der Straßburger Straße in Herne-Mitte gerufen worden. Laut Feuerwehr ging um 14.06 Uhr ein Notruf in der Leitstelle ein wegen starker Rauchentwicklung aus dem 3. Obergeschoss eines achtgeschossigen Wohnhauses.

Die Feuerwehr schickte daraufhin den Löschzug der Feuerwache 1 sowie ein weiteres Löschfahrzeug der Feuerwache 2 dorthin. Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr drang Rauch auf der Rückseite des Gebäudes aus einem Fenster und der Balkontür im 3. OG, teilt die Feuerwehr mit.

Herne: Person wurde über Drehleiter gerettet

Mit Atemschutz ausgestattet ging ein Trupp durchs Treppenhaus vor, um gegebenenfalls Menschen zu retten. Zeitgleich wurde auf der Rückseite des Gebäudes eine Drehleiter in Stellung gebracht. Kurze Zeit später wurde darüber eine Person gerettet, so die Feuerwehr. Die Person wurde dem Rettungsdienst übergeben und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren.

Der Brand konnte schnell gelöscht und die betroffenen Bereiche mit einem Überdrucklüfter belüftet werden. Insgesamt waren 18 Kräfte der Feuerwehr und sechs Kräfte des Rettungsdienstes etwa eine Stunde im Einsatz.