Dachstuhlbrand in Herne: Die Feuerwehr musste an der Goethestraße einen Brand löschen. Der Einsatz gestaltete sich kompliziert.

Feuer Herne: Brand in Innenstadt – Dachstuhl steht in Flammen

Herne. In der Herner Innenstadt hat ein Dachstuhl gebrannt. Die Feuerwehr rückte zu einem großen Einsatz aus. Zunächst war die Sorge um Menschen groß.

Die Herner Feuerwehr musste am Samstagnachmittag (15. Juli) zu einem großen Brand in der Herner Innenstadt ausrücken. An der Goethestraße brannte das Dach. Am Anfang gab es große Sorge, dass noch Personen im Gebäude sein könnten. Die Befürchtung bestätigte sich nicht. Es gab keine Verletzten.

Laut Feuerwehr ging der Alarm um 15.58 Uhr in der Leitstelle ein. Ein Anrufer habe mitgeteilt, dass sich noch Personen im Gebäude aufhalten sollen. Da die Feuerwehr von einer Menschenrettung ausging, wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr, eine Löscheinheit der Freiwilligen Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert.

„Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich der Dachstuhlbrand, Flammen und Rauch waren im Dachbereich erkennbar“, heißt es im Nachgang von der Feuerwehr. „Durch Anwohner wurden bereits die Personen in dem Gebäude informiert und hatten dieses bereits unverletzt verlassen können.“

Dachstuhlbrand in Herne an der Goethestraße: Die Einsatzkräfte reißen das Dach auf. Foto: N.N. / Feuerwehr Herne

Feuerwehr: Brandherd nur schwer zu erreichen

Für die Löscharbeiten habe die Feuerwehr das Dach öffnen müssen, um an den Brandherd heranzukommen. „Da der Brandherd nur schwer erreichbar war, gestalteten sich die Löschmaßnahmen äußert langwierig“, heißt es im Einsatzbericht. Insgesamt neun Trupps mit Atemschutz seien für die Löscharbeiten eingesetzt worden.

Das Haus sei durch den örtlichen Energieversorger stromlos geschaltet und von der Gasversorgung getrennt worden. Die insgesamt 50 Einsatzkräfte seien etwa dreieinhalb Stunden im Einsatz gewesen. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz im Stadtgebiet durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Die Polizei NRW Bochum hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Leitstelle der Feuerwehr hatte zunächst keine detaillierten Informationen zum Einsatz vorliegen.

