Feuer Brand in Herne: Gartenhütte steht in der Nacht in Flammen

Herne. In Herne hat eine Gartenhütte gebrannt. Die Feuerwehr hatte zunächst Schwierigkeiten beim Löschen, bekam das Feuer aber schnell unter Kontrolle.

In Herne hat es am Sonntagmorgen, 17. Oktober, gebrannt. Die Leitstelle der Feuerwehr wurde gegen 0.30 Uhr über eine Rauchentwicklung an der Eschstraße in Baukau-Ost informiert.

Vor Ort stand eine Gartenhütte in Vollbrand, teilt die Feuerwehr mit. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte gelöscht werden. Weil der Bereich um die Hütte stark zugewachsen war, wurde der Einsatz laut Feuerwehr jedoch erschwert. Die Feuerwehr war insgesamt anderthalb Stunden mit dem Einsatz beschäftigt.

Über die Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz im Stadtgebiet durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt. Insgesamt waren 18 Kräfte der Feuerwehr Herne im Einsatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel