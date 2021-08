Brand in Herne: Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Feuers

Die Herner Feuerwehr konnte die Ausbreitung eines Feuers in Herne verhindern.

Herne. In Herne-Baukau hat es in einem Dachgeschoss gebrannt. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern.

In Herne-Baukau hat es Mittwochnacht, 4. August, in einem Dachgeschoss eines Hauses an der Bertastraße gebrannt. Laut Feuerwehr, die gegen 1 Uhr alarmiert worden ist, hatte ein Anwohner noch versucht, erste Löschmaßnahmen einzuleiten. Diese mussten aufgrund der schnell zunehmenden Rauchentwicklung abgebrochen werden. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern.

Parallel wurde die Drehleiter zur Kontrolle des Daches eingesetzt. Der Bewohner wurde vom Notarzt untersucht, konnte aber an der Einsatzstelle verbleiben. Im Anschluss wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, sodass der Einsatz nach einer Stunde beendet werden konnte. Die Feuerwehr Herne war mit 35 Einsatzkräften vor Ort.

