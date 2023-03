Brand in Herne: Anwohnerin und Hunde flüchten vor Feuer

An der Emscherstraße ist am 6. März ein Feuer ausgebrochen. Eine Anwohnerin und Hunde geraten in Gefahr.

Herne. Bei einem Wohnungsbrand in Unser Fritz gerieten eine Anwohnerin und Hunde in Gefahr. Die Wohnung ist jetzt in einem schlechten Zustand.

Die Feuerwehr Herne hat am Montagabend, 6. März, einen Wohnungsbrand an der Emscherstraße im Stadtteil Unser Fritz gelöscht. Die Wohnungsinhaberin habe sich zusammen mit ihren Hunden vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen können. Sie wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung zur Kontrolle in eine örtliche Klinik transportiert, heißt es.

Einsatz an der Emscherstraße dauert 70 Minuten

Ein Trupp sei zur Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr und Atemschutzgerät vorgegangen und konnte so laut Feuerwehr eine weitere Brandausbreitung verhindern. „Die Wohnung ist durch Rauchbeaufschlagung zunächst unbewohnbar“, sagt Einsatzleiter Stefan Lemke. „Die Hunde kamen bei einer Nachbarin unter.“

Im Anschluss der Löschmaßnahmen wurde die Wohnung durch die Feuerwehr gelüftet und zur Brandursachenermittlungen an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren für die Einsatzdauer von 70 Minuten neben 21 Kräften der Feuer- und Rettungswache 2 und weitere sieben Kräfte des Löschzugs In der Wanne.

