Brand auf Wertstoffhof in Herne – dichter Rauch über Gelände

Angestellte haben den lichterloh brennenden Container eilig nach draußen gefahren. Auf dem Wertstoffhof in Herne ist am frühen Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen.

Herne. Auf dem Wertstoffhof in Herne ist ein Feuer ausgebrochen. Über dem Gelände stand dichter Rauch. Die Ursache scheint schon festzustehen.

Auf dem Wertstoffhof von Entsorgung Herne ist am Dienstag (28. März) am frühen Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Container in der offenen Halle brannte lichterloh. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Entsorgung Herne geht von einem Akku als Auslöser aus. Achtung: Der Wertstoffhof bleibt für den Rest des Dienstags geschlossen.

Angestellte ziehen brennenden Container vom Gelände

Angestellte von Entsorgung Herne reagierten offenbar geistesgegenwärtig und zogen den brennenden Container noch mit einem Fahrzeug aus der Halle. Unter dem Dach sind Container gelagert, in die Privatnutzer von oben ihren Müll hineinwerfen können. Die Feuerwehr rückte aus. Mittlerweile (gegen 14.25 Uhr) sei der Brand unter Kontrolle.

Bei dem Container handelte es sich offenbar um einen Sperrmüllcontainer. „Vermutliche Brandursache war ein fälschlich eingeworfener Lithium-Ionen-Akku“, sagt Sprecherin Barbara Nickel. Dichter Rauch stieg über dem Gelände auf. Auf Videos ist zu sehen, wie Kunden eilig ihre Autos unter der Halle wegfahren.

