Brand auf einem Balkon: Herner Feuerwehr muss ausrücken

Die Herner Feuerwehr musste am Dienstagmorgen zu einem Brand an der Vödestraße in Herne-Süd ausrücken. Einsatz und Schaden hielten sich in engen Grenzen.

Die Feuerwehr schildert den Einsatz wie folgt: Die Leitstelle erhielt um 9.09 Uhr die Mitteilung, dass Gegenstände auf einem Balkon im ersten Obergeschoss auf der Rückseite eines Gebäudes an der Vödestraße in Brand geraten seien.

Bei Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache 1 bestätigte sich die Lage, aufgrund der geringen Brandlast wurde der Löschzug zwei allerdings abbestellt. Das Feuer konnte mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden. Die Holzverkleidung des darüber liegenden Balkon sowie die Fassade wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert, es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

